Aki nem tudná, nemzeti csapatunk az E jelű hármasban, Románia és Észak-Macedónia együttese társaságában küzdött a továbbjutást jelentő két hely valamelyikéért. Tegyük hozzá, egyik ellenfelük sem tartozik még Európa középmezőnyéhez sem.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Hosszú évek óta nélkülük zajlik az Európa-bajnokság, a világbajnokságokról ne is beszéljünk. Nehezen indult a mieink felkészülése, hiszen különböző okok miatt több játékos is hiányzott, szerintem a vetélytársaknál is hasonló volt a helyzet.

Rosszul indult a sorozat a szlovén Gasper Okorn vezette magyar gárda számára, amely tizenkét ponttal kikapott a románok nagyváradi otthonában. A folytatásban úgy tűnt, ez csak egy kisiklás volt, mert a Szolnokon lejátszott két mérkőzést előbb a macedónok, majd a románok ellen is magabiztosan nyertünk, lehet mondani, közönségsikert is aratva. Erre föl jött az újabb hideg zuhany, vereség a nyeretlen északmacedónok otthonában. Igaz, a továbbjutást már nem fenyegette veszély, de a csoportelsőség elúszott. Egy biztos, viszontagságos volt az utazás, de ez sem lehet mentség a malőrre.

Egyetértünk azzal, amit Okorn kapitány mondott: kétarcú a csapat, amelyik a hazai villogás után idegen pályán képtelen jó teljesítményt nyújtani. Meg kell találni az okát ennek, és ezen sürgősen változtatni kell, mert egyre lejjebb csúszunk a ranglistán.