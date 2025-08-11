augusztus 11., hétfő

Mai évfordulók
2 órája

Forradalom a vasúton: kamerák és szenzorok irányítják a mozdonyt

Címkék#Csehország#önvezető#mozdony

Csehországban indult el Európa első nyílt pályán közlekedő önvezető vonata, amely egy 24 km-es szakaszon szállít utasokat teljesen automatikusan.

Szoljon.hu

Önvezető vonatot helyeztek üzembe Csehországban, két város között szállít utasokat emberi beavatkozás nélkül egy huszonnégy kilométeres szakaszon. Ez Európa első teljesen autonóm mozdonya, mely nyílt környezetben közlekedik.

Képes tárgyakat észlelni, akadályokat felismerni és ennek megfelelően reagálni. Az önvezető vonat kamerákra, lézeres szenzorokra, műholdas navigációra és integrált digitális térképre támaszkodva tájékozódik.

Az egyik tesztúton egy, a síneken átfutó nyúl miatt állt meg, egy másik esetben egy birkacsorda akadályozta. Mindenesetre ebben az esetben egy 
esetleges késést nem lehet majd az emberi személyzetre fogni.

 

 

