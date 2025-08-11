Forradalom a vasúton: kamerák és szenzorok irányítják a mozdonyt

Önvezető vonatot helyeztek üzembe Csehországban, két város között szállít utasokat emberi beavatkozás nélkül egy huszonnégy kilométeres szakaszon. Ez Európa első teljesen autonóm mozdonya, mely nyílt környezetben közlekedik.

Képes tárgyakat észlelni, akadályokat felismerni és ennek megfelelően reagálni. Az önvezető vonat kamerákra, lézeres szenzorokra, műholdas navigációra és integrált digitális térképre támaszkodva tájékozódik.

Az egyik tesztúton egy, a síneken átfutó nyúl miatt állt meg, egy másik esetben egy birkacsorda akadályozta. Mindenesetre ebben az esetben egy

esetleges késést nem lehet majd az emberi személyzetre fogni.