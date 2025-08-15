Tényleg azt hiszed, csak neked nehéz lakáshoz jutni?

Mielőtt a leírnám véleményem az Otthon Start program részletei kapcsán, javaslom, számoljunk. Én kezdem: négy. Ennyien éltünk hosszú évekig egyetlen fizetésből egy szolnoki panelház harmadik emeletének lakásában. Rendben, ez így kissé túlzás, elvégre sem édesapám, sem édesanyám (mindketten tanárok) bére nem „párolgott el”. De az egyiket minden hónapban kérlelhetetlenül vitte a bank, az otthonra a rendszerváltáskor felvett lakáshitel törlesztőrészlete gyanánt. De nem véletlenül fogalmaztam így.

Már mindent tudni lehet az Otthon Start program részleteiről, ezért fel kell tenni a kérdést: tényleg jó lesz ez azoknak, akik saját otthon akarnak?

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Saját otthon helyett reménytelen számolgatás

Jól érzékelteti ugyanis, hogy lakáshoz jutni, pláne fiatalként, nem csak most nehéz. Jelentős anyagi áldozattal járt ez 1990-ben, és azzal járt a szocializmusban is – utóbbihoz elég felidézni Tarr Béla Családi tűzfészek című zseniális alkotását. A helyzet az, hogy Magyarországon nemzedékek óta kevesebb a lakás, mint amennyire szükség lenne, és a magyar keresetekhez mérve drágának számít. Eképp az a bizonyos számolás sokaknak reménytelen számolgatássá vált. Megoldásként pedig maradt az albérlet, felemésztve a majdani otthonra, vagy legalább egy lakáshitel önrészére szánt forintokat.

Az Otthon Start program részleteiből is látszik: többen juthatnak saját otthonhoz

Bérleményben lakni már az előző évtizedben sem volt nagyságrendekkel olcsóbb, mint lakáshitelt törleszteni. Az Otthon Start program révén pedig – úgy fest – tovább zárul az olló, és az első lakást eddig hiába óhajtók is elkezdhetnek valóban számolni.

Harminc éve, húsz éve is hallottuk, de manapság is gyakran mondják az idősebbek: „Nem lennék ma fiatal!”, vagy „Nehéz ma fiatalnak lenni!”. Kétségtelen: nem könnyű. De most úgy tűnik, könnyebb lesz. És ezt ne becsüljük le.