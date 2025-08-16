Piaci korkép: Szolnok arculatához a régi Piacz tér és a mai vásárcsarnok is hozzátartozott

A piaci korképhez tartozik, hogy a hetvenes évek legelejéig még nyoma sem volt a ma látható építménynek.

Piaci korkép Szolnokon: a Fő tér, vagy Piacz tér a mai Kossuth téren állt

Forrás: Szolnoki Múltlapozgató

Az egykori, füstös Ikarus buszok megállójánál tervezett, de még meg nem épített csarnok helyén akkor még rendezetlenül sorakozó, leterített ponyvákkal, ócska szőnyegekkel kijelölt placcokon álló rozoga faasztalokon kínálták portékáikat az árusok. A különböző terményeket, portékákat rongyos ruhás trógerek és kulik mozgatták kerekes kocsijukkal, a vásárlóközönség felé harsányan és ocsmányul ordibálva, csupán a balesetek elhárítása végett. Üvöltöztek persze a konkurens kollégákkal is, akik elhappolták előlük az árukat hazataxiztató ügyfeleket.

A szolnoki piac a hetvenes évek végén: a régi bódék még állnak, de már kész a vásárcsarnok is

Forrás: BlogSzolnok

A piac „Ságvári út” felőli sarkán a város hírmondója, az újságjait ugyancsak hangosan népszerűsítő lapárus, a „fél szemű” Kardos úr rikkancsoskodott a bódéjában, amely mellett nem soká a buszjegy- és dohányárus árudáját, valamint Sarudiék butikját, meg még palacsintázót is odahelyeztek, melyek még akkor is álltak, amikor már a csarnok is működött. Nem mondanám, hogy üde, de színfoltja volt az akkori, csarnok nélküli piactérnek a kommunista rendszerben félreértett Sőre Pista és a kétes hírű Sőre Ilka jelenléte is.

A Piaci korkép 52 esztendős

Az 1973-ban megépült, azóta többször modernizált napjaink vásárcsarnoka is „kinevelt” már egy-két ikont. Szolnok belvárosi piacának legrégebbi kofája Deli Károlyné, akiről a legfrissebb piaci körképünkben is olvashatnak.