Botrány a Zöld-foki-szigeteken: így bukott le a kapitány
Felfüggesztették a pilótát, miután részegen és meztelenül kóborolt egy luxusszállodában.
Fotó: Vida Marton Peter
Felfüggesztették egy vezető légitársaság pilótáját, mert gyakorlatilag merev részegre itta magát egy Zöld-foki-szigeteken található luxusszállodában.
A baj ott kezdődött, hogy a férfit hajnalban meztelenül látták a vendégek az ötcsillagos szálloda közösségi tereiben. A recepciót kereste fel pucéran, majd a konditerem és a wellnessrészleg felé vette az irányt, és erősen ittasan mászkált a folyosókon.
Egy 4300 kilométeres visszautat vitt volna, ám levették a szolgálatból és helyette másik kapitányt jelöltek ki. Aki látta így viselkedni a repülés előtti napon, biztosan nem szállna fel arra a gépre, amit vezet, mondta az egyik utas.
Ne igyon, ha nem bírja, főleg, ha pilóta.
