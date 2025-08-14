augusztus 14., csütörtök

Botrány a Zöld-foki-szigeteken: így bukott le a kapitány

Felfüggesztették a pilótát, miután részegen és meztelenül kóborolt egy luxusszállodában.

Felfüggesztették egy vezető légitársaság pilótáját, mert gyakorlatilag merev részegre itta magát egy Zöld-foki-szigeteken található luxusszállodában.

A baj ott kezdődött, hogy a férfit hajnalban meztelenül látták a vendégek az ötcsillagos szálloda közösségi tereiben. A recepciót kereste fel pucéran, majd a konditerem és a wellnessrészleg felé vette az irányt, és erősen ittasan mászkált a folyosókon.

Egy 4300 kilométeres visszautat vitt volna, ám levették a szolgálatból és helyette másik kapitányt jelöltek ki. Aki látta így viselkedni a repülés előtti napon, biztosan nem szállna fel arra a gépre, amit vezet, mondta az egyik utas.

Ne igyon, ha nem bírja, főleg, ha pilóta.

 

