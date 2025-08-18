augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Felhők felett

Címkék#felhők között#repülés#élmény

Egyetlen út is elég ahhoz, hogy valami örökre megváltozzon. A repülés ilyen csoda.

Major Angéla

Az első repülés élménye semmihez sem fogható. Az izgalom, amit a beszállás előtti várakozás és a hatalmas repülőgép látványa keltett, örökre bevésődött az emlékeimbe. Éjszaka indultunk, a gép óriásinak tűnt a sötétben, szinte lenyűgöző monstrumként tornyosult előttem. Izgatottan lépkedtem a beszállófolyosón, és ahogy beléptem a gép testébe, a szívem hevesen vert. Megszűnt minden körülöttem létezni, nem féltem, az indulás pillanatát vártam. Beindultak a motorok, a felszállás ereje pedig belenyomott az ülésbe, soha nem éreztem ehhez foghatót. Az alattunk elterülő, kivilágított települések látványa olyan volt, mintha egy élő térkép tárult volna elém. Ahogy a felhők fölé emelkedtünk, a látvány lélegzetelállító volt, egyik csoda követte a másikat. Az utazás sima és egyenletes volt, mégis minden pillanata különleges maradt. Másnap egy új földrészen landoltunk, és a reggeli napfényben megcsillanó repülőgép újra lenyűgözött.

A felhők fölött minden pillanat más – az első és az utolsó repülés izgalma egyaránt felejthetetlen.
A felhők fölött minden pillanat más – az első és az utolsó repülés izgalma egyaránt felejthetetlen.
Forrás: National Geographic

Repülés a felhők felett

Ez az élmény számomra ajándék volt, de van, akinek a repülés a hivatása, a mindennapjainak része. Somogyi Zoltán őrnagy például 4000 órát töltött a levegőben, ebből 3000-et oktatóként. Elképesztő, hogy valaki ennyi időt szentel a repülésnek, mégis minden egyes felszállás új kalandot ígér. Az én csupán 4 órás repülésem is felejthetetlen maradt, így el sem tudom képzelni, mit érezhet valaki, aki három évtizedet töltött a felhők felett. Mert az utolsó repülés is éppoly izgalmas lehet, mint az első, a repülés varázsa soha nem kopik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu