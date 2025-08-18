Az első repülés élménye semmihez sem fogható. Az izgalom, amit a beszállás előtti várakozás és a hatalmas repülőgép látványa keltett, örökre bevésődött az emlékeimbe. Éjszaka indultunk, a gép óriásinak tűnt a sötétben, szinte lenyűgöző monstrumként tornyosult előttem. Izgatottan lépkedtem a beszállófolyosón, és ahogy beléptem a gép testébe, a szívem hevesen vert. Megszűnt minden körülöttem létezni, nem féltem, az indulás pillanatát vártam. Beindultak a motorok, a felszállás ereje pedig belenyomott az ülésbe, soha nem éreztem ehhez foghatót. Az alattunk elterülő, kivilágított települések látványa olyan volt, mintha egy élő térkép tárult volna elém. Ahogy a felhők fölé emelkedtünk, a látvány lélegzetelállító volt, egyik csoda követte a másikat. Az utazás sima és egyenletes volt, mégis minden pillanata különleges maradt. Másnap egy új földrészen landoltunk, és a reggeli napfényben megcsillanó repülőgép újra lenyűgözött.

A felhők fölött minden pillanat más – az első és az utolsó repülés izgalma egyaránt felejthetetlen.

Repülés a felhők felett

Ez az élmény számomra ajándék volt, de van, akinek a repülés a hivatása, a mindennapjainak része. Somogyi Zoltán őrnagy például 4000 órát töltött a levegőben, ebből 3000-et oktatóként. Elképesztő, hogy valaki ennyi időt szentel a repülésnek, mégis minden egyes felszállás új kalandot ígér. Az én csupán 4 órás repülésem is felejthetetlen maradt, így el sem tudom képzelni, mit érezhet valaki, aki három évtizedet töltött a felhők felett. Mert az utolsó repülés is éppoly izgalmas lehet, mint az első, a repülés varázsa soha nem kopik meg.