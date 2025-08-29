augusztus 29., péntek

A szemét a hulladékudvarba való

Címkék#hulladéklerakat#környezetszennyezés#szemét

Szinte alig van olyan hét, hogy ne kellene hírt adnunk a megyében felbukkanó illegális hulladéklerakatokról: zsákok az erdőszélen, bútorok az árokparton, építési törmelék a földutak mentén és sokszor a szelektív szigetek mellé dobált mindenféle szemét okoz értetlenséget – legalábbis bennem biztosan.

Avar Vanda

Pedig a környezetszennyezés mértéke így is elkeserítő: évente több millió tonna szemét keletkezik hazánkban, ennek közel fele háztartási eredetű. És mégis, sokan inkább az erdőbe vagy a mező szélére hordják a hulladékot, ahelyett hogy törvényes megoldást választanák.

szemét a határban
Ez a halom szemét is jobb helyen lett volna a hulladékudvarban, mint a kihányva a természet lágy ölére...
Fotó: Nagy Balázs

A szemét helye a hulladékudvarban lenne...

Ez nem csupán a természet szépségét rombolja, hanem veszélyezteti az élővilágot, szennyezi a talajt és a vizeket, és persze a közösség pénzéből kell eltakarítani. Érthetetlen, hogy néhány percnyi spórolás vagy kényelem kedvéért sokan hogy képesek ekkora kárt okozni saját élőhelyüknek.

Pedig a megoldás kéznél van. A hulladékudvarokba bárki ingyenesen leadhatja a háztartásában keletkező lomot, vagy akár veszélyes anyagot. Ezek a központok biztosítják, hogy a szemét újrahasznosításra kerüljön, vagy környezetbarát módon kezeljék azt. Tudom, hiszen jómagam is számos alkalommal pakoltam tele az autómat, hogy az otthon felhalmozódott hulladékot bevigyem. Mindig kedvesen fogadtak és még a kezem se tört bele, hogy nem az erdőszélre hánytam ki a szemetemet.

Valójában tehát nem az eszközök hiányoznak, hanem a felelősségérzet. Ha valóban szeretnénk tiszta utcákat, erdőket és élhetőbb környezetet, akkor a szabályos utat kell választanunk. A természet nem szemétlerakó. Rajtunk múlik, hogy így is maradjon.

 

