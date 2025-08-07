Szolnok 950: Gaál István öven éve forgatott filmje egy új város születését örökítette meg

Szolnok 950. „születésnapját” ünnepli az idén. Nekem átélt emlékeim voltak arról, hogy miként nézett ki a város ötven-hatvan esztendővel ezelőtt, míg Gaál István szolnoki kötődésű filmrendező a település újjászületéséről forgatott helytörténeti mozgóképet.

Épül a „Tanúhegy” az 1975-ben kilencszáz éves városban. A ma már jubileumi emlékművek nevezett kompozíció Szolnok 950. évfordulóján is áll.

Forrás: ÚN Archív

A polgáriasodó, villamosított, macskaköves Szapáry úton túli, nyáron poros, télen fagyos, tavasszal és ősszel marasztalóan sáros szűk utcák, omladozó vályogházak sorában itt-ott már látható volt a város előtt álló „felvilágosodás” kora.

A hatvanas években, amikor én világra jöttem, még csak tervrajzokban volt megfogalmazva a munkásosztály egy új fellegvárának látványterve. Aztán megkezdődött az érdemi munka. Így én szemtanúja lehettMúzeumi em annak, ahogyan egy addig falusias kinézetű és hangulatú vidéki helységből vadonatúj várost formáltak.

Szolnok 1975-ben ünnepelte 900 éves jubileumát, és erre az alkalomra, plusz-mínusz 5-6 éves idő alatt a Tisza-parti településen nem lehetett olyan városrészben megfordulni, ahol robotoló munkagépeket és építőmunkásokat, méretes gödröket, ácsolatokat, épülő falakat ne kellett volna kerülgetni.

Múltidéző ajándék Szolnok 950. évfordulójára

A szolnoki kötődésű Kossuth-, Prima- és Balázs Béla-díjas, Érdemes művész Gaál István rendező egy dokumentumfilmjében örökítette meg a „szocializálódó” új város létrejöttét. A szolnoki Damjanich János Múzeum július 7-én, 16 órától nyíló új időszaki kiállításával egyrészt a jeles filmrendezőre, másrészt az idén 950 éves Szolnokra fókuszál az október 12-ig látogatható tárlatával.

A „Képek egy város életéből – Szolnok 900 éves” című dokumentumfilm vetítése az időszakos kiállítás ideje alatt folyamatosan megtekinthető. A mozgóképek a jelenkorunk vámegyeszékhelye alapjainak lerakását örökítették meg, amely a ma városlakóinak „ilyen volt, ilyen lett” típusú rácsodálkozását eredményezheti.