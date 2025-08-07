51 perce
Szolnok 950: Gaál István öven éve forgatott filmje egy új város születését örökítette meg
Hajdanán szüleimmel és nagyszüleimmel, rokonságunk korosabb tagjaival történő régi helyi emlékek, élmények felemlegetései kapcsán rajzolódott ki magamban Szolnok múlt század első felében kialakult képe. Akkor talán senki nem gondolta, hogy 2025-ben, Szolnok 950. jubileumi évében mennyire más lesz a város látványa.
Szolnok 950. „születésnapját” ünnepli az idén. Nekem átélt emlékeim voltak arról, hogy miként nézett ki a város ötven-hatvan esztendővel ezelőtt, míg Gaál István szolnoki kötődésű filmrendező a település újjászületéséről forgatott helytörténeti mozgóképet.
A polgáriasodó, villamosított, macskaköves Szapáry úton túli, nyáron poros, télen fagyos, tavasszal és ősszel marasztalóan sáros szűk utcák, omladozó vályogházak sorában itt-ott már látható volt a város előtt álló „felvilágosodás” kora.
A hatvanas években, amikor én világra jöttem, még csak tervrajzokban volt megfogalmazva a munkásosztály egy új fellegvárának látványterve. Aztán megkezdődött az érdemi munka. Így én szemtanúja lehettMúzeumi em annak, ahogyan egy addig falusias kinézetű és hangulatú vidéki helységből vadonatúj várost formáltak.
Szolnok 1975-ben ünnepelte 900 éves jubileumát, és erre az alkalomra, plusz-mínusz 5-6 éves idő alatt a Tisza-parti településen nem lehetett olyan városrészben megfordulni, ahol robotoló munkagépeket és építőmunkásokat, méretes gödröket, ácsolatokat, épülő falakat ne kellett volna kerülgetni.
Múltidéző ajándék Szolnok 950. évfordulójára
A szolnoki kötődésű Kossuth-, Prima- és Balázs Béla-díjas, Érdemes művész Gaál István rendező egy dokumentumfilmjében örökítette meg a „szocializálódó” új város létrejöttét. A szolnoki Damjanich János Múzeum július 7-én, 16 órától nyíló új időszaki kiállításával egyrészt a jeles filmrendezőre, másrészt az idén 950 éves Szolnokra fókuszál az október 12-ig látogatható tárlatával.
A „Képek egy város életéből – Szolnok 900 éves” című dokumentumfilm vetítése az időszakos kiállítás ideje alatt folyamatosan megtekinthető. A mozgóképek a jelenkorunk vámegyeszékhelye alapjainak lerakását örökítették meg, amely a ma városlakóinak „ilyen volt, ilyen lett” típusú rácsodálkozását eredményezheti.
