2 órája
Veszélyes manőver Szolnokon: tülkölés és előzés az egysávos körforgalomban
Újra előkerült a kérdés, hogy vajon ki okoz nagyobb veszélyt az utakon: a fiatal vagy az idősebb sofőrök?
A napokban akarva-akaratlan eszembe jutottak azok a vélekedések, miszerint korlátozni kellene a hozzám hasonló, korosodó úrvezetők kószálását, esetleg ki is kellene vonni őket a forgalomból.
Nemrég történt, hogy tiszta helyzetben beléptem a szolnoki Gólyánál levő körforgalomba, majd hirtelen vad tülkölés harsant mögöttem. Az utánam jövő prémiumkategóriás jármű próbált az egysávos körforgalomban megelőzni, majd a következő kilépőnél padlógázzal tűnt el a belváros irányába.
Egy biztos, nem az én korosztályom volt. Nem tudom, mi hajtotta annyira, de ha létezne ilyen, szerintem biztosan simán megbukna egy agresszivitást mérő teszten.
Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!