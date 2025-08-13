augusztus 13., szerda

Hírt küldök be
2 órája

Veszélyes manőver Szolnokon: tülkölés és előzés az egysávos körforgalomban

Címkék#Gólya#sofőr#körforgalom

Újra előkerült a kérdés, hogy vajon ki okoz nagyobb veszélyt az utakon: a fiatal vagy az idősebb sofőrök?

Szathmáry István
A napokban akarva-akaratlan eszembe jutottak azok a vélekedések, miszerint korlátozni kellene a hozzám hasonló, korosodó úrvezetők kószálását, esetleg ki is kellene vonni őket a forgalomból.

Nemrég történt, hogy tiszta helyzetben beléptem a szolnoki Gólyánál levő körforgalomba, majd hirtelen vad tülkölés harsant mögöttem. Az utánam jövő prémiumkategóriás jármű próbált az egysávos körforgalomban megelőzni, majd a következő kilépőnél padlógázzal tűnt el a belváros irányába.

Egy biztos, nem az én korosztályom volt. Nem tudom, mi hajtotta annyira, de ha létezne ilyen, szerintem biztosan simán megbukna egy agresszivitást mérő teszten.

 

