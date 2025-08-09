24 évesen lett milliomos: Mark Zuckerberg brutális ajánlatot tett ennek a fiatal zseninek

Óriási összegű fizetést, 250 millió dollárt kínált egy 24 éves mesterséges intelligencia-zseninek Mark Zuckerberg, miután személyesen győződött meg az illető tehetségéről.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az ifjú informatikus 2023-ban diplomázott informatikából a Washingtoni Egyetemen. Kutatóként egy olyan chatbotot fejlesztett, amely képeket, hangokat és szöveget is képes kezelni, vagyis nagyon hasonló rendszer, mint amit a Meta is fejleszteni szeretne. Zuckerberg először egy 125 milliós ajánlattal kereste meg, aztán duplázott. Az ajánlatot a munkavállaló – igaz, többszöri elutasítás után – elfogadta. Ha mindez hazánkban történik, akkor a 25 év alatti srácnak ráadásul adóznia sem kellene.