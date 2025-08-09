augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

24 évesen lett milliomos: Mark Zuckerberg brutális ajánlatot tett ennek a fiatal zseninek

Címkék#zseni#Mark Zuckerberg#jó reggelt#intelligencia

Egy 24 éves mesterségesintelligencia-fejlesztőre vetett szemet Mark Zuckerberg, és nem sajnálta a pénzt: 250 millió dollárt ajánlott neki, miután személyesen is meggyőződött a tehetségéről.

Szoljon.hu

Óriási összegű fizetést, 250 millió dollárt kínált egy 24 éves mesterséges intelligencia-zseninek Mark Zuckerberg, miután személyesen győződött meg az illető tehetségéről.

Facebook,Logo,Is,On,Screen,,And,Mark,Zuckerberg,Is,The
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Az ifjú informatikus 2023-ban diplomázott informatikából a Washingtoni Egyetemen. Kutatóként egy olyan chatbotot fejlesztett, amely képeket, hangokat és szöveget is képes kezelni, vagyis nagyon hasonló rendszer, mint amit a Meta is fejleszteni szeretne. Zuckerberg először egy 125 milliós ajánlattal kereste meg, aztán duplázott. Az ajánlatot a munkavállaló – igaz, többszöri elutasítás után – elfogadta. Ha mindez hazánkban történik, akkor a 25 év alatti srácnak ráadásul adóznia sem kellene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu