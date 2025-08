Színesebb múlt, mint gondolnád: tetovált múmiák bukkannak elő a jég alól

Egyre több tetovált múmiát találnak világszerte, legutóbb Szibériában fedeztek fel egy 2500 éves női jégmúmiát, akinek testén infravörös kamerával kimutatható, részletes állatábrázolások – leopárd, szarvas, griff – voltak.

Forrás: MW / Archív

A paziriki kultúrához tartozó nő tetoválásait egy történelmi tetoválóművész is rekonstruálta. Hasonló felfedezéseket tettek már Peruban, Egyiptomban és Ötzi, az Alpokban talált gleccsermúmia esetében is. A kutatások szerint ezek a tetoválások nem csupán díszek voltak, hanem státuszt, rituális tudást és hitvilágot is tükröztek. Nincs mese, a történelem ismétli önmagát, és az színesebb, mint azt mi valaha is gondolhatnánk.