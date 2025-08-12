Néhány perc az élet

Bizony nagyon könnyű az online vásárlás világában a csábító akciók és a végtelen termékek választéka között elmerülni, amely pillanatok alatt elképesztő mennyiségű tárgyat hoz az életünkbe. A futár minden hónapban többször is megfordul nálunk, és az egyre gyarapodó csomagok, csomagolóanyagok már túlnőtték a lakásunkat. A gyönyörű modern műanyag holmik, amelyek ránk kacsintanak az online felületeken, és amiért mi boldogan költünk, valójában annyira tűzveszélyesek, hogy egyetlen szikra elegendő ahhoz, hogy az egész életünk pillanatok alatt hamuvá váljon. A felhalmozott holmik helyet kapnak a lakásunk minden sarkában, bele sem gondolva abba, ha egyszer menekülni kell, milyen eséllyel jutunk át a szűkös és túlzsúfolt területeken.

3-4 perc elegendő, hogy a tűz martalékává váljon az ember élete

Fotó: Illusztráció / Mogyorósi Zsolt (MW archív)

Tűz és élet

A tűzoltóságok felkészültek, de nem számíthatok arra, hogy minden értéket megmentsenek. Kecsegtető annak a gondolata is, hogy egy hős ment majd ki a káoszból. De ha egyszer menekülni kellene, vajon lenne időm pakolászni vagy szép lovagra várni? Nyilván nem. Mindösszesen 3-4 percünk van arra, hogy a családunk és a saját életünket megmentsük. Kicsit ijesztő ez a szám. Valójában el is gondolkodtat. Az időszorítás az életet vagy a halált jelentheti, a gyors menekülés mellett pedig dönteni kell arról is, hogy mi az, amiről végleg lemondunk.

Belegondolva, mennyit költök haszontalan tárgyakra, hajlamos vagyok elfelejteni, hogy a vásárlás nem csupán öröm, hanem felelősség is. Néhány ezer forintért egy füstérzékelő például életet menthet, és ma már olyan modern változatok is léteznek, amelyek közvetlenül a telefonunkra küldik a riasztást. Ez egy kis befektetés, ami a legfontosabb pillanatokban segíthet, ha baj van.