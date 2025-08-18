augusztus 18., hétfő

Torz arcú nyulak riogatják Coloradót – figyelmeztetnek a vadőrök

Furcsa külsejű, eltorzult arcú vadnyulak jelentek meg Colorado államban, ami miatt a helyi vadőrök sürgős figyelmeztetést adtak ki. A lakosságot arra kérik, hogy ne érintkezzenek ezekkel az állatokkal.

Torz arcú nyulak riogatják Coloradót – figyelmeztetnek a vadőrök

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

A vadőrök sürgős figyelmeztetést adtak ki Colorado államban, mert furcsa, eltorzult képű vadnyulak jelentek meg. Figyelmeztették a lakosságot, hogy ne érintkezzenek a horrorkülsejű nyuszikkal. A szokatlan jelenségről készült fényképek és videók gyorsan bejárták az internetet. Kiderült, hogy a csúnya kinövéseket a Shope-papilloma nevű vírus okozza. Bár a kinövések ijesztően néznek ki, a vadőrök szerint általában jóindulatúak. A fertőzés főként vérszívó rovarok, kullancsok és szúnyogok útján, valamint a nyulak közötti közvetlen érintkezés révén terjed. Húsvétra valószínűleg bizalomgerjesztőbb külsőt kell ölteniük a nyulaknak.

 

