Torz arcú nyulak riogatják Coloradót – figyelmeztetnek a vadőrök

A vadőrök sürgős figyelmeztetést adtak ki Colorado államban, mert furcsa, eltorzult képű vadnyulak jelentek meg. Figyelmeztették a lakosságot, hogy ne érintkezzenek a horrorkülsejű nyuszikkal. A szokatlan jelenségről készült fényképek és videók gyorsan bejárták az internetet. Kiderült, hogy a csúnya kinövéseket a Shope-papilloma nevű vírus okozza. Bár a kinövések ijesztően néznek ki, a vadőrök szerint általában jóindulatúak. A fertőzés főként vérszívó rovarok, kullancsok és szúnyogok útján, valamint a nyulak közötti közvetlen érintkezés révén terjed. Húsvétra valószínűleg bizalomgerjesztőbb külsőt kell ölteniük a nyulaknak.