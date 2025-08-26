Szolnok múltja és újjászületései: város, amely mindig talpra áll

Minden város történetének van kezdete. Még Rómának, az „Örök Városnak” is, amit a mi időszámításunk szerint a Krisztus születése előtti 753. esztendőre tesz a hagyomány. Ők ezt annyira fontosnak tekintették, hogy mindent a város alapításától, „ab urbe condita” számoltak.

Szolnok város történetének emlékei ma is őrzik a múlt üzenetét és a megújulás erejét

A születésnapi versenyben egyébként nem Róma, hanem a Jordán folyó partján álló Jerikó állhat az élen, amely a maga bő tizenkétezer évével valószínűleg a világ legrégebbi, máig folyamatosan lakott városa. Szolnok ennél sokkal szerényebben mér, de nekünk is van okunk a büszkeségre. Sok, nálunk rátartibb településsel szemben a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének tanúsága szerint Zounuk már biztosan létezett a születési dátumnak tekintett időpontban.

Város történet: Szolnok újjászületései és jelképei

Eszerint visszafogottak vagyunk a kormeghatározással, nem beszélve arról, hogy már jóval a városi lét előtt is volt itt emberi élet. Másik fontos adaléka a kérdésnek, hogy nekünk valójában nem is egy, hanem több születésnap dukál. Történészi vélemények szerint Szolnokot legalább tucatszor égették fel történelme során, ami többnyire lakóinak menekülésével, visszatértével, gyakran újratelepülésével is járt. A vérével kicsinyeit tápláló pelikán szép szimbóluma mellé így a jövőre tekintő biztatásként akár a poraiból újjáéledő főnixmadár halhatatlanságot jelképező alakját is nyugodtan beemelhetnénk a város címerébe.