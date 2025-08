Viking kaland

Gyerekként sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy színész vagyok, és képzeletben belebújtam különböző szerepekbe. Harcos és kalandor is voltam, küzdöttem a gyengékért, vagy éppen kincset kerestem a filmvásznon. Egészen magával ragadott ez a világ. Néha még ma is izgalmas eljátszani a gondolattal, hogy a kulisszák mögött sminkesek, öltöztetők, jelmezesek vesznek körbe és én egy történelmi karakterként lépek a színre. Általános iskolásként a regék, és mondák világa ragadott magával, de a vikingek élete sokáig ismeretlen maradt számomra. Rajzfilmekben a szarvval díszített sisakos, szakállas harcosok, és portyázó hajóik jelentették számomra őket, mígnem egy sorozat megváltoztatott mindent. Az elmúlt évben a viking láz engem is elért, és a sorozat lenyűgöző világa közelebb hozta ezt a kultúrát.

Életre kelt viking világ

Fotó: Major Angéla

Életre keltett viking kultúra

Bár a filmforgatások világa gyerekkori álmaim része maradt, a vikingek élete kézzelfoghatóbbá vált a közelmúltban. Törökszentmiklóson ugyanis Lakatos József története egészen közel hozta hozzám ezt a világot. A statisztaélet és a viking hagyományok látszólag távoli világok, mégis tökéletesen kiegészítik egymást az életében. József egyesítette a filmstatiszta munkát és a viking hagyományőrzést. A két világ nála összefonódott, és megtudtam, hogy a vikingek kiváló harcosok, zseniális felfedezők, kézművesek, hajóépítők és földművesek is voltak. Lakatos József, aki már gyerekkorától kezdve a történelem iránti rajongásával formálta jövőjét, a filmforgatások izgalmával ötvözte elhivatottságát, így sikerült életre keltenie a viking kultúrát. Részévé válni ennek a világnak, olyan érzés volt, mintha a gyerekkori álmom vált volna valósággá.