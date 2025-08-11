augusztus 11., hétfő

Zajacz Ticián égi álmai korántsem légből kapottak

Navigare necesse est, vivere non est necesse, vagyis: hajózni muszáj, élni nem. A repülőpilótákat a szakma hajózónak nevezi, ezáltal a levegő lovagjaira is igaz a latin mondás. Elszánt, ezért érhető, de nem túl bölcs a szólás. Nekem és talán Zajacz Ticiánnak is jobban tetszene ez: hajózni és élni is muszáj!

Mészáros Géza

A repülőpilóták megszállottak. Zajacz Ticián is az.

Zajacz Ticiánnak tizenhétévesen vitorlázó-repülő-pilóta jogosítványa lett
A tizenhét esztendős Zajacz Ticián a júniusi születésnapja körül szerezte meg szakszolgálati engedélyét, amellyel önállóan repülhet vitorlázórepülőn
Forrás: honvedelem.hu

A repülők számára a légtér az élettér. Nekik a felhők között lebegni a jó értelembe vett drog, amelyet egyszer beszippantottak, s többé nem könnyen szállnak le róla. A hiányát pedig mindig érezni fogják. Ezt a függőséget magam is több alkalommal megtapasztaltam. Repültem utasszállítón, utaztam katonai helikopteren, honvédségi szállító-repülőgépen, vitorlázórepülőn, minduntalan a munkámból kifolyólag. S ha tehetném, lebegnék majd’ minden héten tollal, diktafonnal, jegyzetfüzettel a zsebembe ide-oda a nagyvilágba, hiszen szeretem a munkámat és imádom a repülést.

Zajacz Ticián (l)égi álmai

Az még nem tudható, hogy a szolnoki Zajacz Ticiának mi lesz a munkája, viszont borítékolható, hogy a későbbiekben leginkább nem a földön fog járni. A most tizenhét esztendős srác megszállottja a levegőnek. A utóbbi hetekben párhuzamosan volt sátorlakója két nyári diáktábornak, s mindkettő tematikája a repülés. Ticián egyelőre ejtőernyőzik és vitorlázórepülőzik, de már most a helikopterekről és vadászrepülőkről álmodozik. Senki ne gondolja azt, hogy két utóbbi repülőforma férfiasabb és karakteresebb mint az előzőek. Csinálja utána bárki!

A repülés a bátrak vágya és sportja, lett légyen az hőlégballonozás vagy űrhajózás. Kívánom, hogy Ticián álmai valóra váljanak! Földön, vízben, vagy akár a levegőben...

 

