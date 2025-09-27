90 év a család erejével

Ebben a rohanó világban egyre kevesebb idő jut egymásra. Az évek múlnak, és sokszor csak akkor állunk meg egy pillanatra, amikor valamilyen komoly hírt kapunk szeretteinkről. Elgondolkodunk, hogyan éltek nagyszüleink, dédszüleink, mennyi nehézségen mentek keresztül. Szinte felfoghatatlan, hogy a mindennapjaikhoz hozzátartozott két világháború, áram nélküli esték, petróleumlámpa vagy gyertya fénye, a hajnalban kezdődő munka a földeken és az állatok körül. Kenyeret dagasztottak, sütöttek, minden élelmiszert maguk termeltek meg. A továbbtanulás sem volt magától értetődő, sokszor a család helyzete döntött róla. Édesapám például azért nem járhatott futballedzésre, mert otthon kellett segíteni, a ház körüli teendők és a jószágok nem várhattak. Nagyapám komoly ember volt, gyerekként sokszor nem értettem, miért. Később tudtam meg, milyen súlyt hordozott, a hadifogság árnyát. A családi történetekből értettem meg igazán, milyen világ volt az övék, és mennyit jelent 90 év tapasztalata. Nem panaszkodtak, csak tették a dolgukat, és nem kívántak mást, mint hogy szeretteik körében élhessenek egészségben. Nem volt telefon, televízió, mégis a legszebb mesék, történetek akkor születtek, és valódi közösségek léteztek.

90 év a család szeretetében

Fotó: Nagy Balázs

90 év emléke

Csodálatos ajándék, ha valaki kilenc évtized emlékeit hordozhatja magában. E ritka alkalomból köszöntötték nemrég Mihalcsik Istvánt, aki Tiszaörvényen született, majd 1958–ban kötött házasságot élete párjával. Két gyermekük született, s azóta unokák és dédunokák szeretete veszi körül. Életútja, a kitartása, a hűsége és a család iránti szeretete példát ad mindannyiunknak.



