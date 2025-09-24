Gyerekért mindent!

Szülőként mindent megpróbálok megadni a gyermekemnek. Persze többször előfordul, hogy nem jut mindenre a keresetből. Nehéz a házi kasszát úgy beosztani, hogy valamennyi igény teljesüljön. Nincs olyan hónap, hogy ne érjen váratlan kiadás. A nyári táborok mellett sokszor nem fér bele a családi nyaralás, ilyenkor kirándulásokkal próbálom színesíteni a mindennapokat. Ősszel az iskolaindulás okoz hatalmas terhet. Valamiért szeptember elejére nő meg a gyerek lába is két mérettel, hogy biztosan ne lehessen azt mondani egy cipőre, hogy jó lesz még az egy hónapig. És mire fellélegeznék, hogy sikerült beszerezni mindent, megérkezik a hűvösebb idő. Előkerülnek az őszi és téli ruhák, amelyekből szintén nagyobb méret kell. Bizony a gyerekem születése óta számomra is mindig óriási segítséget jelentett, ha ismerőstől kaptunk egy-egy ruhacsomagot, ami tele volt évszakoknak megfelelő ruhákkal, cipőkkel. Amennyire ez az adomány nekem könnyítést nyújtott minden alkalommal, ezért jómagam is támogatom a kisgyerekes családokat. Most, hogy már a gyerekem nagyobb, közösen készítjük össze a ruhacsomagokat és lehetőség szerint együtt is adjuk át azokat.

Egy adomány mindig nagy segítséget jelent a kisgyerekes családok számára

Fotó: Dobróka András / Forrás: Földvári Hírlap

Adomány formában érkezett segítség

A napokban pontosan ilyen támogatást kaptak a homoki óvodások. Egy összefogás eredményeként az intézménybe járó gyerekek, valamint a társintézmények rászoruló kicsinyei hatalmas ruha- és cipőadományban részesültek. A jótékonysági akciót Subák József, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője szervezte meg, akihez többen csatlakoztak.