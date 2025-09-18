Begyógyulhat az ózonréteg sebe 2050-re

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint 2050-re eltűnhet az Antarktisz feletti ózonréteglyuk, ami 2024- ben kisebb volt az elmúlt évek átlagánál. A Nap káros UV-sugarait szűrő ózonréteg elvékonyodását a CFC-gázok okozták, ám ezek használata egy 1987-es egyezmény hatására 99 százalékkal csökkent. A pozitív trend részben természetes légköri tényezőknek, de főként a nemzetközi összefogásnak köszönhető. A helyreállás csökkenti a bőrrák, a szürke hályog és az ökoszisztéma-károsodás kockázatát. Ha a világ egységesen cselekszik és a tudományra hallgat, még a globális környezeti válságok is visszafordíthatók. A közös akarat képes begyógyítani a Föld sebeit.