szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

3 órája

Begyógyulhat az ózonréteg sebe 2050-re

Címkék#Föld#uv#Jó reggelt#tudomány

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint 2050-re teljesen eltűnhet az Antarktisz felett tátongó ózonlyuk. A sikeres nemzetközi összefogásnak és a káros CFC-gázok visszaszorításának köszönhetően a Föld légköre fokozatosan gyógyul, ami nemcsak az emberi egészséget, hanem az egész bolygó élővilágát is védi.

Szoljon.hu
Begyógyulhat az ózonréteg sebe 2050-re

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint 2050-re eltűnhet az Antarktisz feletti ózonréteglyuk, ami 2024- ben kisebb volt az elmúlt évek átlagánál. A Nap káros UV-sugarait szűrő ózonréteg elvékonyodását a CFC-gázok okozták, ám ezek használata egy 1987-es egyezmény hatására 99 százalékkal csökkent. A pozitív trend részben természetes légköri tényezőknek, de főként a nemzetközi összefogásnak köszönhető. A helyreállás csökkenti a bőrrák, a szürke hályog és az ökoszisztéma-károsodás kockázatát. Ha a világ egységesen cselekszik és a tudományra hallgat, még a globális környezeti válságok is visszafordíthatók. A közös akarat képes begyógyítani a Föld sebeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu