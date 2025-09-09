szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Hátraszaltóval fejezte ki nemtetszését a közmeghallgatáson

Címkék#New Jersey#adópolitika#breaktánc

Szokatlan performansszal hívta fel a figyelmet a helyi adópolitikára egy férfi.

Szoljon.hu

Will Thilly, a New Jersey államban található húszezres Cranford polgára egy kisvárosi közmeghallgatáson breaktáncolva kritizálta a helyi adópolitikát. 40 másodperces intrója után egy veterán szónok rutinjával adta elő a mondandóját, majd slusszpoénként végrehajtott egy hátraszaltót is.

A férfi azt kifogásolta, hogy az ő adói magasabbak, és tájékoztatást kért arról, honnan származhat ez a növekedés. Majd moonwalkkal zárta az előadását. Szerinte az emberek túl stres - szesek, hogy úgy fejezzék ki magukat, ahogy szeretnék. Rá nem lehet mondani, hogy úgy táncol, ahogy mások fütyülnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu