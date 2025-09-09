Hátraszaltóval fejezte ki nemtetszését a közmeghallgatáson

Will Thilly, a New Jersey államban található húszezres Cranford polgára egy kisvárosi közmeghallgatáson breaktáncolva kritizálta a helyi adópolitikát. 40 másodperces intrója után egy veterán szónok rutinjával adta elő a mondandóját, majd slusszpoénként végrehajtott egy hátraszaltót is.

A férfi azt kifogásolta, hogy az ő adói magasabbak, és tájékoztatást kért arról, honnan származhat ez a növekedés. Majd moonwalkkal zárta az előadását. Szerinte az emberek túl stres - szesek, hogy úgy fejezzék ki magukat, ahogy szeretnék. Rá nem lehet mondani, hogy úgy táncol, ahogy mások fütyülnek.