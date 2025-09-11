ChatGPT buktatta le a luxusautó-tolvajokat, így lett meg a két éve ellopott Lamborghini

Két éve ellopott százmilliós Lamborghinit talált meg a mesterséges intelligencia. Még 2023- ban lopták el egy amerikai férfi, Andrew Garcia akkor új Lamborghini Huracán Evóját. Mint kiderült, egy szervezett, luxusautó-lopásra szakosodott bűnbanda tüntette el az igencsak drága sportautót.

Később a tulajdonos egy, az Instagramra feltöltött fotón vette észre a Lamborghinit, majd megkérte a ChatGPT-t, hogy a Google Maps segítségével elemezze a kép hátterét. A mesterséges intelligencia megtalálta, hogy hol készült a fénykép, így a rendőrök aznap megtalálták a lopott luxuskocsit. Az MI nem vette el, de segítette a rendőrök munkáját.