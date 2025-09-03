szeptember 3., szerda

Drónokkal riogatják a farkasokat: metálzenével védik a marhákat

Kutyák és pásztorok helyett drónokkal védik a marhákat az Egyesült Államokban. A farkasokat hangszóróval felszerelt gépek tartják távol.

A jövőben feleslegessé válhat a pásztorok és kutyáik munkája, mert drónokkal helyettesíthetik őket. Az Egyesült Államokban, Kalifornia és Oregon határán dolgozó biológusok dolgozták ki a csúcstechnológiás módszert az állatterelésre. 

20250528_Rendorseg_kozuti_ellenorzes_razzia_dron_fg_fmh (10)
Forrás: MV archív

Főként a farkasokat igyekeznek távol tartani a jószágoktól. Egy kísérletben a drónok hangszóróiból metálzenét, filmrészleteket és emberi hangokat bocsátanak ki az odatévedő csúcsragadozókra, hogy elriasszák őket a szarvasmarháktól. A szürke farkasok nyolcszáz háziállatot öltek meg a térségben. De ha lemerül a drónokban az akkumulátor, akkor a farkasok vacsoráznak

 

