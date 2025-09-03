Drónokkal riogatják a farkasokat: metálzenével védik a marhákat

A jövőben feleslegessé válhat a pásztorok és kutyáik munkája, mert drónokkal helyettesíthetik őket. Az Egyesült Államokban, Kalifornia és Oregon határán dolgozó biológusok dolgozták ki a csúcstechnológiás módszert az állatterelésre.

Forrás: MV archív

Főként a farkasokat igyekeznek távol tartani a jószágoktól. Egy kísérletben a drónok hangszóróiból metálzenét, filmrészleteket és emberi hangokat bocsátanak ki az odatévedő csúcsragadozókra, hogy elriasszák őket a szarvasmarháktól. A szürke farkasok nyolcszáz háziállatot öltek meg a térségben. De ha lemerül a drónokban az akkumulátor, akkor a farkasok vacsoráznak