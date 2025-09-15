szeptember 15., hétfő

2 órája

Elképesztő, mit tett egy orvos, hogy megmutassa, mire képes a botox

Címkék#orvos#kísérlet#botox#szépségipar

Egy rendkívüli és egyben megosztó kísérlet rázta fel a közösségi média világát. Egy esztétikai orvos saját testét állította a tudomány szolgálatába, ezzel új megvilágításba helyezve a beavatkozások hatásait.

Szoljon.hu

Hajmeresztő kísérletet végzett saját magán egy világhírű esztétikai orvos és oktató. 

elképesztő tettet vitt véghez egy esztétikai orvos
Kutatás céljából tette a esztétikai orvos, mégis elképesztő, hogy saját magán végezte a kísérletet
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Az esztétikai orvos az Instagramon is megosztotta kísérletének eredményét

A kutatónő csak az arca jobb felébe fecskendezett botox töltőanyagot, így pontosan összehasonlíthatóvá vált a kezelt és a természetes oldal. A videó azóta vírusként terjed az Instagramon. Két hét elteltével az eredmény döbbenetes képet mutatott, mert míg az arc bal oldala természetesen mozgott, a jobb szinte teljesen statikus maradt. A botox nemcsak szomorú arckifejezést eredményezett és a mosolyvonalakat lágyította, hanem megemelte a nyakat, és élesebbé tette az állvonalat. A hatás három-négy hónapig tartott. Ezen a kísérleten valahogy nekem sincs kedvem mosolyogni.

 

