Múló élmény

Kérdésem, miért fosztják meg a szurkolókat ezektől a futballélményektől?

Varga Csaba

Mindig történik valami a honi futballban egy-egy MLSZ-döntést követően. Most az alsóbb osztályú csapatok képviselői és szimpatizánsai nem értenek egyet a Magyar Kupa legújabb versenykiírásának egy részletével, mely szerint a következő fordulótól, ha a sorsolás során úgy alakul, már nem az alsóbb osztályú csapatok lesznek a pályaválasztók.

Vármegyénk együttesei közül ez most az NB III.-as Tiszafüredet érinti, mely a másodosztályú, az előző körben az Újpestet búcsúztató Kecskemét vendége lesz. De említhetnénk, hogy más vármegyei bajnokságban érdekelt csapatok közül a Mezőörs a Vasas, míg a Pilis a Győri ETO otthonában fog szerepelni. Négy NB II.-es gárdának az élvonalbeliek stadionjában kell vendégeskedniük, például a Békéscsabának a Ferencváros otthonában. Nem tudom, honnan jött az ötlet, a harmad-, vagy negyedosztályú csapatokban játszó focistáknak nyilván megtiszteltetés a Groupama Arénában, az ETO-parkban, az Illovszky, vagy a Széktói stadionban kupameccset játszani. Kíváncsi leszek, hogy október 29-én este az utóbbi négy stadionban hány szurkoló foglal majd helyet a lelátókon. 

Ellenben, ha az utóbbi meccsek az alsóbb osztályúak pályáin lennének, megmozdulna az egész régió, mint történt tavaly Tiszafüreden, Karcagon, vagy legutóbb Szajolban. A meccseken nem csak jó focit láthattak, a lefújás után beszélgethettek a játékosokkal, autogramot, vagy éppen a mezüket is elkérhették tőlük. Kérdésem, miért fosztják meg a szurkolókat ezektől a futballélményektől? 

 

 

