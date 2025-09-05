szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Két táska súlya

Címkék#gyermek#adomány#iskolatáska#tanszer

Augusztus végén egy hölgy szívmelengető tettére figyeltek fel az abonyiak. Az ismeretlen jótevő egy nagylelkű adományt vitt a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központba, amely két iskolatáskát tartalmazott, feltöltve minden olyan tanszerrel, amelyre egy első osztályos gyermeknek szüksége lehet a tanítási év során. Az iskolakezdés így jelentősen könnyebbnek bizonyult számukra.

Nyitrai Fanni

Az történet amellett, hogy kedves, egy nagyon fontos dolgot helyez a reflektorfénybe. Hiszen az iskolakezdés sok gyermek életében azért nehézkes, mert nehezen szakadnak ki a nyár adta szabadságérzetből. Már nem sütnek-főznek együtt a mamával, reggel pedig az ébresztő hangja rázza fel őket jelezve, hogy hamarosan kezdetét veszi az első tanóra, és ideje készülődni. Bár gyermekem nincs, de visszagondolva egy külön kihívást jelenthetett a szüleim számára visszaállítani a korábban már megszokott rendszert.

Az iskolakezdés kihívásai
Az iskolakezdés sokaknál nem a régi rendszer bevezetése miatt jelent kihívást
Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

Az iskolakezdés azonban sok család életében nem emiatt jelent nehézséget

Sokkal inkább az ezzel járó kiadások okozzák a fejtörést, ami egy első osztályos diák esetében magasabb lehet. Ilyenkor nem opció a régi táska, tolltartó vagy tornacipő előhalászása a szekrény mélyéről, hiszen az óvodában ezekre nem volt szükség. Egy nehéz sorsú család helyzetébe belegondolva eltörpül az ébresztő éles hangja, és a kötöttebb hétköznapok is, mert a mindennapjaikban sokkal több akadállyal kell szembenézniük, mint a nyári szabadság elengedése. Ezért is fontos hálásnak lenni mindazért, amink van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu