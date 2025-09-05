Két táska súlya

Az történet amellett, hogy kedves, egy nagyon fontos dolgot helyez a reflektorfénybe. Hiszen az iskolakezdés sok gyermek életében azért nehézkes, mert nehezen szakadnak ki a nyár adta szabadságérzetből. Már nem sütnek-főznek együtt a mamával, reggel pedig az ébresztő hangja rázza fel őket jelezve, hogy hamarosan kezdetét veszi az első tanóra, és ideje készülődni. Bár gyermekem nincs, de visszagondolva egy külön kihívást jelenthetett a szüleim számára visszaállítani a korábban már megszokott rendszert.

Az iskolakezdés sokaknál nem a régi rendszer bevezetése miatt jelent kihívást

Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

Az iskolakezdés azonban sok család életében nem emiatt jelent nehézséget

Sokkal inkább az ezzel járó kiadások okozzák a fejtörést, ami egy első osztályos diák esetében magasabb lehet. Ilyenkor nem opció a régi táska, tolltartó vagy tornacipő előhalászása a szekrény mélyéről, hiszen az óvodában ezekre nem volt szükség. Egy nehéz sorsú család helyzetébe belegondolva eltörpül az ébresztő éles hangja, és a kötöttebb hétköznapok is, mert a mindennapjaikban sokkal több akadállyal kell szembenézniük, mint a nyári szabadság elengedése. Ezért is fontos hálásnak lenni mindazért, amink van.