Ki várja jobban az iskolát?

Az iskolakezdés szülőként, tele van kihívással. A gyerkőc még a nyár élményéi között lubickol, nehezen veszi tudomásul, hogy vége a szünidei játékoknak. Én már júlus közepétől fogva forgatom az iskolából kiadott listát, hogy biztosan minden meglegyen a kezdésre. Bizony nem olcsó már semmi, ezért minden hónapban veszek valamit belőle. Augusztus közepén boldogan nyugtázom, hogy minden megvan, de valamiért, mindig a nyár végére nő meg a gyerek lába is, így még az utolsó héten tornacipőt kell venni a megmaradt kínálatból. Fehér kell, de már csak fekete van. Nyugtatom magam, az is jó lesz, fő, hogy a gyerek lábát ne szorítsa a cipő.

Az iskolakezdés kihívásai

Fotó: Nagy Balázs

Utolsó nap becsomagoltam mindent, felcímkéztem, ráírtam a nevét az összes megvásárolt tanszerre. Már sokadjára újra olvasom a listát, hogy biztosan minden meglegyen. Bevallom, nagy menet ez augusztus végére. Aztán készítjük elő az ünneplőt. Persze a fehér blúz is kicsi lett, pedig két hete még jó volt. Furcsán néz rám, nézegeti magát a tükörben. Passzos, mondom neki, most úgy is divatos, rendben lesz ez is.

Szeptember első napján ünneplőbe sétálunk az iskolába, mosolyogva, mintha semmi sem történt volna. Az első tanítási nap végén, kilépve az iskolából, csillogó szemekkel szalad felém. Estébe nyúló élménybeszámolót tart a napról. Még csak általános iskolás, de már olyan választékosan beszél, mint egy felnőtt. Nézem a gyerekem, úristen, mikor nőtt meg ennyire? Természetesen szülőként elfogult vagyok, de mérhetetlen büszkeség fog el akármikor látom.