szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Hazatérni nem mindig lehet – a Jászkunságiak történetéből csak tanulni lehet

Címkék#jegyzet#történelem#Jászkunság

Egykor a jobb élet reményében indultak útnak a Jászkunságból a délvidékre, ám a hazatérés sokuk számára már nem adatott meg. A régi városok, falvak közösségi jogaik alapján maguk döntöttek arról, kit fogadnak be – s ez a gyakorlat mára új értelmet nyerhet. A történelmi tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy a helyi közösségek önrendelkezése nemcsak múltbéli emlék, hanem a jövő egyik kulcsa is lehet.

Szathmáry István

Még gyerekkoromban hallottam Karcagon a Jászkunságiak egy részének évszázadokkal ezelőtti délvidéki kitelepüléséről. Sokan a jobb megélhetés reményében kerestek ott új hazát maguknak, s a baj ott kezdődött, ha valaki mégis megpróbált visszatérni az elhagyott kapufélfához. 

A Jászkunság térképe
A Jászkunság térképe 1720.
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Levéltár

Nem volt könnyű a Jászkunságiaknak

Régi városaik, községeik már nem könnyen, vagy egyáltalán nem engedték be őket, mert ősi jog alapján minden település szabadon dönthetett arról, kit lát szívesen falai között. Ez nem csak a visszatelepülőkre állt, hanem elsősorban a teljesen idegenből jöttek megválogatására vonatkozott. Mostanában éledezik ez a régi szokás, s nem biztos, hogy ennek a lehetőségnek a feltámasztása ördögtől való lenne. Akár meghatározó is lehet egy közösség életminőségében, ha megválogatja, milyen életformák követőivel osztozik a mindennapokon. Nem beszélve arról, ha az őshonos lakosság saját lakóhelye túlzottan vonzó adottságai miatt egy idő után kisebbségbe kerülhet saját otthonában. Mi magyarok, történelmünk forgandósága miatt, ezt már jó néhányszor megtapasztaltuk a saját bőrünkön. Emlékezetem szerint Szent II. János Pál pápa gondolata volt az, hogy minden problémát először lentről kezdve kell kezelni és megoldani, nem célszerű fentről megmondani bárkinek, hogy mi a jó számára. Ezt a tanítást mindenképpen érdemes szem előtt tartani, s ami beválik és jól működik kicsiben, az feltehetően nagyobb közöségekben is megfontolandó és hasznos gyakorlattá válhat.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu