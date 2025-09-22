Hazatérni nem mindig lehet – a Jászkunságiak történetéből csak tanulni lehet

Még gyerekkoromban hallottam Karcagon a Jászkunságiak egy részének évszázadokkal ezelőtti délvidéki kitelepüléséről. Sokan a jobb megélhetés reményében kerestek ott új hazát maguknak, s a baj ott kezdődött, ha valaki mégis megpróbált visszatérni az elhagyott kapufélfához.

A Jászkunság térképe 1720.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Levéltár

Nem volt könnyű a Jászkunságiaknak

Régi városaik, községeik már nem könnyen, vagy egyáltalán nem engedték be őket, mert ősi jog alapján minden település szabadon dönthetett arról, kit lát szívesen falai között. Ez nem csak a visszatelepülőkre állt, hanem elsősorban a teljesen idegenből jöttek megválogatására vonatkozott. Mostanában éledezik ez a régi szokás, s nem biztos, hogy ennek a lehetőségnek a feltámasztása ördögtől való lenne. Akár meghatározó is lehet egy közösség életminőségében, ha megválogatja, milyen életformák követőivel osztozik a mindennapokon. Nem beszélve arról, ha az őshonos lakosság saját lakóhelye túlzottan vonzó adottságai miatt egy idő után kisebbségbe kerülhet saját otthonában. Mi magyarok, történelmünk forgandósága miatt, ezt már jó néhányszor megtapasztaltuk a saját bőrünkön. Emlékezetem szerint Szent II. János Pál pápa gondolata volt az, hogy minden problémát először lentről kezdve kell kezelni és megoldani, nem célszerű fentről megmondani bárkinek, hogy mi a jó számára. Ezt a tanítást mindenképpen érdemes szem előtt tartani, s ami beválik és jól működik kicsiben, az feltehetően nagyobb közöségekben is megfontolandó és hasznos gyakorlattá válhat.