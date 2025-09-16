szeptember 16., kedd

Világszenzáció: jóváhagyták a koalák első Chlamydia-elleni vakcináját Ausztráliában

Címkék#világszenzáció#Sunshine Coast-i Egyetem#chlamydiavakcina

Ausztráliában hivatalosan engedélyezték a világ első, kifejezetten koalák számára kifejlesztett Chlamydia-vakcinát.

Világszenzáció: jóváhagyták a koalák első Chlamydia-elleni vakcináját Ausztráliában

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Jóváhagyták Ausztráliában a világ első, kifejezetten koalák számára kifejlesztett Chlamydiavakcinát. A fertőzés ugyanis komoly fenyegetést jelent a koalafajra nézve, mert meddőséget és elhullást okoz. Az egydózisú készítményt a Sunshine Coast-i Egyetem csapata fejlesztette ki több mint egy évtizedes kutatás után, de más csoportok is kísérleteztek már hasonlóval. Az eddigi vizsgálatok alapján az oltás jelentősen csökkenti a tünetek kialakulásának esélyét szaporodási korban, és legalább 65 százalékkal mérsékli a betegség okozta elhullást a vadon élő populációban. Reméljük, hogy a koalák között nincsenek oltástagadók.

 

