50 euróra büntették a 12 évesen focizó gyerekek szüleit Muranóban

Több családot is megbüntetett 50 euróra az olasz csendőrség, amiért 12 éves gyermekeik egy olyan téren fociztak, ahol ez a cselekmény 11 éves korig engedélyezett. Murano-szigeten 4500 lakos él, közülük volt egy helyi lakos, akit zavart a gyerekek által csapott zaj, ezért értesítette a rendőrséget. „Megzavarták a köznyugalmat, és veszélyt jelentettek az áthaladókra” – áll az olasz rendőrség közleményében. Az egyik szülő már kijelentette, hogy nem hajlandóak kifizetni a bírságot, azonban figyelmeztették, hogy 60 nap múlva már 500 euróra emelkedik az eredetileg alacsonyabb összeg. Legfeljebb nem lesznek a gyerekekből sztárfocisták.