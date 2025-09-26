1 órája
50 euróra büntették a 12 évesen focizó gyerekek szüleit Muranóban
Több család is bírságot kapott a Murano-szigeten, mert gyermekeik egy téren fociztak, ahol ez a tevékenység csak 11 éves korig engedélyezett. A rendőrséget egy helyi lakos riasztotta a zaj miatt, a szülők viszont nem akarják kifizetni a bírságot, amely akár tízszeresére is emelkedhet.
Több családot is megbüntetett 50 euróra az olasz csendőrség, amiért 12 éves gyermekeik egy olyan téren fociztak, ahol ez a cselekmény 11 éves korig engedélyezett. Murano-szigeten 4500 lakos él, közülük volt egy helyi lakos, akit zavart a gyerekek által csapott zaj, ezért értesítette a rendőrséget. „Megzavarták a köznyugalmat, és veszélyt jelentettek az áthaladókra” – áll az olasz rendőrség közleményében. Az egyik szülő már kijelentette, hogy nem hajlandóak kifizetni a bírságot, azonban figyelmeztették, hogy 60 nap múlva már 500 euróra emelkedik az eredetileg alacsonyabb összeg. Legfeljebb nem lesznek a gyerekekből sztárfocisták.
