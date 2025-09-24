Szobanövények: természetes légtisztítók és stresszoldók az otthonunkban

Ugyan még itt az indián nyár, de nemsokára behúzódunk az otthonainkba. Érdemes ilyenkor minél több szobanövénnyel körbevenni magunkat, mert nemcsak díszítik a lakást, hanem egészségesek is. Egy friss tanulmány szerint már az öntözés is hasznos. Amerikai kutatók rámutattak: a kísérletben részt vevők vérnyomása mérséklődött anélkül, hogy a pulzusuk változott volna, agyhullámaik pedig nyugodtabbak lettek, és boldogabbnak érezték magukat. Arról nem is beszélve, hogy a növények a fotoszintézis során tisztítják a lakás levegőjét. Tehát, ha veszünk egy fikuszt, egy zéró energiafelhasználású légtisztítót kapunk, amely még az agyhullámainkat is kisimítja.