Bravúros műtéttel mentették meg a favágó levágott ujját Pécsen

Hamar megvan a baj: favágás közben kutyájára figyelt egy férfi, amikor a fejszével lecsapta a bal kezének mutatóujját. Bravúros orvosi beavatkozással sikerült megmenteni a favágó levágott ujját a Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikáján. Az ötórás műtét során a szakemberek csontot, inakat, ereket és idegeket is újra egyesítettek. A beteg már szinte fájdalommentesen érzi magát. Az orvosok felhívták a figyelmet, hogy ilyen esetekben tilos a levágott testrészt lefagyasztani. Az ideális megoldás a 0 fok körüli hűtés, ezt a mentők megfelelően tudják biztosítani. Hideg fejjel kell gondolkodni, de nem szabad lefagyni, ha baj van.