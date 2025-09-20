Levegőben ütköztek repülő autók Kínában – az egyik kigyulladt

A levegőben ütközött össze két repülő autó Kínában, miközben egy közelgő légi bemutatóra gyakoroltak. A gyártó szerint a problémát az okozta, hogy túl közel repültek egymáshoz. A történelem talán első ilyen, pontosan regisztrált balesetében a hivatalos tájékoztatás szerint egy ember könnyebben sérült meg, és az egyik jármű a földre kényszerült és kigyulladt – adta hírül a CNN. A történtekről több felvétel is kikerült az internetre, ezek egyikén az látszik, hogy a járművek egymás felé repülnek, majd a tűzoltók egy vízsugár segítségével oltják az egyik erősen lángoló roncsot, miközben a mentők a helyszínre sietnek. A felelősöknek nyilván repülniük kell...