Levegőben ütköztek repülő autók Kínában – az egyik kigyulladt

Gyakorlatozás közben két repülő autó csapódott össze Kínában, miközben egy közelgő légi bemutatóra készültek. A balesetben egy ember könnyebben megsérült, az egyik jármű pedig a földre zuhant és lángra kapott.

Forrás: jetphotos.com

A levegőben ütközött össze két repülő autó Kínában, miközben egy közelgő légi bemutatóra gyakoroltak. A gyártó szerint a problémát az okozta, hogy túl közel repültek egymáshoz. A történelem talán első ilyen, pontosan regisztrált balesetében a hivatalos tájékoztatás szerint egy ember könnyebben sérült meg, és az egyik jármű a földre kényszerült és kigyulladt – adta hírül a CNN. A történtekről több felvétel is kikerült az internetre, ezek egyikén az látszik, hogy a járművek egymás felé repülnek, majd a tűzoltók egy vízsugár segítségével oltják az egyik erősen lángoló roncsot, miközben a mentők a helyszínre sietnek. A felelősöknek nyilván repülniük kell...

 

