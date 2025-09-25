szeptember 25., csütörtök

Elbúcsúzott Ausztriától Emil, a kóbor jávorszarvas

Címkék#otthon#Sumava Nemzeti Park#jávorszarvas

Nyugtatólövedékkel kábították el az Ausztriát bejáró, több ezer rajongóval rendelkező Emilt, majd egy furgonban a csehországi Sumava Nemzeti Park közelébe szállították. A híres jávorszarvas új otthonra lelhet a Cseherdőben, ahol több fajtársa is él.

Szoljon.hu
Elbúcsúzott Ausztriától Emil, a kóbor jávorszarvas

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Befogták és egy csehországi rezervátumhoz közeli erdős vidékre vitték Emilt, az Ausztria-szerte magányosan kóborló jávorszarvast, amelynek 25 ezer követővel rendelkező rajongói oldala van a Facebookon. Az állatot a Linzhez közeli welsi járásban nyugtatólövedékkel kábították el, 200 méterre az A1-es autópályától, majd egy szalmával bélelt furgonban szállították a Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseherdőbe. Ott több jávorszarvas is él. A karibu Csehországból vagy Lengyelországból érkezhetett, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok. A vadat Bécs környékén is látták, sőt a Dunában is úszott. Ez volt a legolcsóbb turistaút.

 

