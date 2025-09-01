szeptember 1., hétfő

Megálljt parancsolnának a mobilozásnak? Tojoake városa bevezetné a 2 órás szabályt

Egy japán város radikális javaslattal állt elő: napi két órára korlátozná az okostelefon-használatot.

Szoljon.hu

Egy japán város, Tojoake önkormányzata napi két órára korlátozná a település 69 ezer lakója mindennapi okostelefon-használatát, de az online tanulás nem számítana bele a limitbe.

200320_idosembertelefon_2
Fotó: Horváth Balázs / Vaol.hu /

A konzultációs időszak alatt 120 lakos kereste meg a helyi hatóságokat telefonon és e-mailben, és a döntő többség (80 százalék) ellenezte a javaslatot. A polgármester hangsúlyozta, hogy a szabályozás a munka és a tanulás idején kívül lenne érvényes, és nem kötelező erejű, így a rendelet megszegése semmilyen szankcióval sem járna, inkább csak egy iránymutatásul szolgálna. S lássuk be, hogy nem ez lenne a legértelmetlenebb tiltás.

 

