szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Tíz éven belül jöhetnek az öregedést lassító gyógyszerek

Címkék#állatkísérlet#Ifj Duda Ernő#biotechnológia forradalom#orvostudomány

Az AI Summiton ifj. Duda Ernő arról beszélt, hogy a biotechnológia forradalma alapjaiban változtathatja meg az életünket: kutatások szerint az öregedés molekuláris folyamat, amely gyógyszerekkel befolyásolható, így nem a halhatatlanság, hanem a hosszabb, egészségesebb élet válhat valóra.

Szoljon.hu
Tíz éven belül jöhetnek az öregedést lassító gyógyszerek

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

A biotechnológia forradalma az öregedés végét ígéri: ifj. Duda Ernő az AI Summiton arról beszélt, hogy tíz éven belül megjelenhetnek az első, kifejezetten az öregedés késleltetését célzó gyógyszerek. A hosszú élet kulcsa többtényezős: kalóriamegvonás, fiatalvér-terápia, mikrobiom-fiatalítás – mind bizonyított állatkísérletekben. Kutatások igazolták, az öregedés molekuláris folyamatok eredménye, melyek gyógyszerekkel módosíthatók. A cél nem csupán az élettartam, hanem az egészséges évek növelése, ami tehermentesíti az egyént és a társadalmat. A tanulság: a jövő orvostudománya nem a halhatatlanságot, hanem a minőségi, aktív öregkort teszi elérhetővé számunkra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu