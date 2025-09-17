1 órája
Tíz éven belül jöhetnek az öregedést lassító gyógyszerek
Az AI Summiton ifj. Duda Ernő arról beszélt, hogy a biotechnológia forradalma alapjaiban változtathatja meg az életünket: kutatások szerint az öregedés molekuláris folyamat, amely gyógyszerekkel befolyásolható, így nem a halhatatlanság, hanem a hosszabb, egészségesebb élet válhat valóra.
Forrás: Illusztráció
Fotó: Gettyimages.com
A biotechnológia forradalma az öregedés végét ígéri: ifj. Duda Ernő az AI Summiton arról beszélt, hogy tíz éven belül megjelenhetnek az első, kifejezetten az öregedés késleltetését célzó gyógyszerek. A hosszú élet kulcsa többtényezős: kalóriamegvonás, fiatalvér-terápia, mikrobiom-fiatalítás – mind bizonyított állatkísérletekben. Kutatások igazolták, az öregedés molekuláris folyamatok eredménye, melyek gyógyszerekkel módosíthatók. A cél nem csupán az élettartam, hanem az egészséges évek növelése, ami tehermentesíti az egyént és a társadalmat. A tanulság: a jövő orvostudománya nem a halhatatlanságot, hanem a minőségi, aktív öregkort teszi elérhetővé számunkra.