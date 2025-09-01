szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Lépések és pedálok között

Címkék#bringás#biztonság#járda

Szolnokon ismét fókuszba került a gyalogosok és biciklisek együttélése. A vasútállomás előtti kerékpárút ezúttal azért került előtérbe, mert egy nagyobb csoport járókelő egyszerűen elfoglalta az említett szakaszt. Az éles ellentétek azonnal megmutatkoztak.

Nyitrai Fanni

Gyakran biciklizek és sétálok is a városban, így van némi rálátásom mindkét oldalra. Tapasztaltam már, hogy a kerékpárútra gondtalanul letérnek a járókelők, de azt is, amikor egy biciklis a járdán szlalomozva kerülgeti a sétálókat. Persze, ilyen helyzetekben gyakori az egymásra mutogatás – az viszont más kérdés, hogy melyik jogos, és melyik jogtalan.

Szolnok vasútállomásának kerékpárútja
Ezen a kerékpárúton közlekedett több tucat gyalogos egyszerre
Fotó: Nagy Balázs

Kerékpárút és járda határán

Egyszer például gyalogosként ütött el majdnem egy biciklis. Éppen egy szolnoki áruházból léptem ki, és abszolút nem számítottam arra, hogy egy bringás elszáguld a járdán – főleg olyan közel annak kijáratához. Bár gyorsan vissza tudtam lépni, de ha nem reagálok jól, nagy eséllyel egymásba csapódtunk volna. Hozzáteszem, szét is nézhettem volna az első lépés előtt, de ez akkor nem volt az eszemben.

Ezért is fontos megérteni, hogy a közlekedés nem fekete-fehér. A gyalogos sokszor a saját biztonságát keresi, amikor a szélesebb szakaszon lépdel, a biciklis pedig gyorsabban és gördülékenyebben szeretne haladni. A baj csak akkor kezdődik, amikor mindkét fél úgy érzi, kizárólag neki van igaza. Pedig valójában sokszor csak egy pillanatnyi figyelem és türelem hiányzik ahhoz, hogy elférjünk egymás mellett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu