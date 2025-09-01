Lépések és pedálok között

Gyakran biciklizek és sétálok is a városban, így van némi rálátásom mindkét oldalra. Tapasztaltam már, hogy a kerékpárútra gondtalanul letérnek a járókelők, de azt is, amikor egy biciklis a járdán szlalomozva kerülgeti a sétálókat. Persze, ilyen helyzetekben gyakori az egymásra mutogatás – az viszont más kérdés, hogy melyik jogos, és melyik jogtalan.

Ezen a kerékpárúton közlekedett több tucat gyalogos egyszerre

Fotó: Nagy Balázs

Kerékpárút és járda határán

Egyszer például gyalogosként ütött el majdnem egy biciklis. Éppen egy szolnoki áruházból léptem ki, és abszolút nem számítottam arra, hogy egy bringás elszáguld a járdán – főleg olyan közel annak kijáratához. Bár gyorsan vissza tudtam lépni, de ha nem reagálok jól, nagy eséllyel egymásba csapódtunk volna. Hozzáteszem, szét is nézhettem volna az első lépés előtt, de ez akkor nem volt az eszemben.

Ezért is fontos megérteni, hogy a közlekedés nem fekete-fehér. A gyalogos sokszor a saját biztonságát keresi, amikor a szélesebb szakaszon lépdel, a biciklis pedig gyorsabban és gördülékenyebben szeretne haladni. A baj csak akkor kezdődik, amikor mindkét fél úgy érzi, kizárólag neki van igaza. Pedig valójában sokszor csak egy pillanatnyi figyelem és türelem hiányzik ahhoz, hogy elférjünk egymás mellett.