Koncertek varázsa

A lírai dalokat és a koncertek hangulatát mindig szerettem, legyen az populáris, vagy rockos stílus. Az ismerősen csengő számokat pedig dúdolom, vagy a házimunka mellett sztárnak érezve magam, hangosan énekelem.

Nosztalgikus koncert az R-GO és a TNT slágereivel

Fotó: Pesti József

Nosztalgia és koncert hangulat

Kamaszként ismertem minden előadót, gyűjtöttem a plakátokat és a mai napig őrzöm a dedikált belépőket, dobverőket. A 80-as 90-es években a rádió hullámhosszain óránként szólaltak meg a slágerek, így rögzültek a számok. A zenei felhívásra a mai napig felkapom a fejem, így volt ez most is. Közös színpadon az R-GO és a TNT. Hirtelen beugrottak a számomra ismertebb számaik, amiket valahogy, ha olvasom, már énekelem is. Ballag a katona; Szeretlek is + nem is; Bombázó; Ne félj, te kis bolond és a Csikidam.

Bár sosem tudtam, miért cserélődtek annyit a Gidák, kétségkívül Szikora Róbert neve egyet jelentett az R–GO nevével. Amikor feltűntek a kedvenc televíziós sorozatban, az Angyalbőrben, végleg megszerettem néhány számukat.

Aztán jött a TNT, újabb kellemes meglepetést tartogatva számomra. Dobrády Ákos és Inti dalai a Bolond aki sír; Nem jön álom a szemere, ismét betalált. Na, és a Kicsi gesztenye című daluk, hát, nekem még az is bejött. Sokat énekeltem a gyerekemnek igaz, már sajátos stílusban, de neki tetszett.

Koncertre többször úgy mentem, hogy legyen meglepetés, és sokszor ezek nyújtottak olyan élményt, amire csak azt tudtam mondani, azta mindenit, ez de jó volt. Az energiával teli dalok és a közönség örömteli reakciója együtt alkották azt a különleges atmoszférát, amit csak egy élő koncert képes teremteni.