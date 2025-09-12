Kukával indultak lopni, rabszállítóval értek „haza”

Kukával indult lopni két tolvaj Oroszlányban, méghozzá meglepő okból. A beszerző körútra magukkal cipeltek egy kerekekkel ellátott szemetesedényt, mert abba tudtak pakolni, és így nem kellett cipelniük a zsákmányt. Hajnalban néztek zsákmány után a településen.

A Kemma. hu arról írt, hogy egy árusítópavilon fagyasztóládáját törték fel, és valószínűleg nagyon szomjasak lehettek, hogy megérte nekik kockáztatni a lebukást. Lenyúltak összesen hét üdítőt és ásványvizet.

A két elkövető, egy 27 éves férfi és egy 16 éves kamasz szerint a kuka volt a legjobb szállítóeszköz a zsákmányuk számára. Ezután pedig megismerték a rabszállítót mint szállítóeszközt.