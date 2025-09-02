A Labubu babák minden rekordot megdöntöttek

Akkora divat lett a Labubu babákból, hogy megháromszorozta a vagyonát a gyártó cég vezetője. Éjszakán át tartó sorban állás, verekedés az üzletekben, percek alatt elkapkodott árukészletek – pár tény, hogy mennyire bolondulnak a plüssfigurákért.

Fotó: Major Angéla

A kínai játékgyártó cég részvényeinek értéke 250 százalékkal nőtt az idén, és mivel a cég majdnem fele a vezérigazgató, Vang Ning tulajdonában van, mintegy 20 milliárd dollárral lett gazdagabb 2025- ben, számolt be róla a Business Insider. A 38 éves Ning ebben a pillanatban a világ 86. leggazdagabbja, az év elején még a 400. volt. A világgazdaság nem játék, de játékkal is lehet a csúcsra jutni.