Lomtalanítás szabálytalanul – egyszer talán ledőlnek a falak

Halomban álltak az autógumik, beszáradt festékkel félig telt vödrök sorakoztak, és szétberhelt hűtők, televíziók árválkodtak az utak mentén. Vasárnap este, vidékről hazafelé az északi városrészen vezetett utunk, Szolnok néhány utcáján autóztunk. Ezek a tárgyak sorra feltűntek a házak előtt.

Nem értem az embereket. Jól tudják a lomtalanítás szabályait, mégis próbálkoznak. És nem tisztelik azokat, akik ezt a cseppet sem egyszerű munkát elvégzik, hajnaltól estig, napokon át pakolják a lomokat. A szolgáltató milliónyi platformon felhívta a figyelmet: mit ne tegyünk ki a házaink elé.

Úgy tűnik, olyan, mintha a falnak beszélnének. Én azért reménykedem: egyszer csak ledőlnek ezek a falak.