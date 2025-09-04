szeptember 4., csütörtök

Megvédik a digitális magánszférát – komoly szigorítás jön a szomszédban

Ausztriában új törvény védi a digitális magánszférát. Ezentúl bűncselekménynek számít, ha valaki engedély nélkül küld képet magáról másnak.

Ausztria jogi lépésekkel védi a digitális magánszférát azzal, hogy a kéretlenül küldött nemiszervfotók („dickpic”-ek) mostantól bűncselekménynek számítanak a szomszédunkban. 

Az új szabályozás értelmében akár fél év börtön is kiszabható azokra, akik ilyen képeket küldenek mások beleegyezése nélkül. A törvény célja a szexuális zaklatás visszaszorítása és az áldozatok védelme. Az ilyen képküldés ugyanis beavatkozás a magánszférába, és gyakran felháborodást, tehetetlenséget, undort és szégyent is kivált az áldozatokból. Kérdés, hogy a törvény mennyire visszatartó erejű, vagyis a nadrágban tartja-e azt, aminek ott kell maradnia fotózás helyett.

 

