Matcha-láz: tényleg jobb, mint a kávé?

A kávé ára kilőtt a világpiacon, ennek megfelelően igyekeznek pótolni a hatását mással. Az utóbbi időben felkapott lett a matcha, ez a zöld színű por állítólag kiválóan helyettesítheti a kávét, mert feltölt energiával, megelőzi az álmatlanságot és stresszoldó hatású.

Csakhogy nem árt tisztában lenni a káros mellékhatásaival. Előnyei ellenére, ha beiktatjuk étrendünkbe a matchát, jó, ha tudjuk, hogy az ital fogyasztásának lehetnek nem várt következményei. Szakértők szerint ugyanis akadályozhatja a vas felszívódását, ami vashiány esetén akár hajhulláshoz is vezethet.

Szóval hajszál híján olyan, mint a kávé. De ott van a hajszál.