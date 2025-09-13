Matcha-láz: tényleg jobb, mint a kávé?

szeptember 13., szombat

Kornél névnap

A matcha egyre népszerűbb kávéhelyettesítő, hiszen energizál, nyugtat és segíthet a stressz oldásában. Ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy rendszeres fogyasztása káros hatással lehet a szervezetre.

A kávé ára kilőtt a világpiacon, ennek megfelelően igyekeznek pótolni a hatását mással. Az utóbbi időben felkapott lett a matcha, ez a zöld színű por állítólag kiválóan helyettesítheti a kávét, mert feltölt energiával, megelőzi az álmatlanságot és stresszoldó hatású.

Csakhogy nem árt tisztában lenni a káros mellékhatásaival. Előnyei ellenére, ha beiktatjuk étrendünkbe a matchát, jó, ha tudjuk, hogy az ital fogyasztásának lehetnek nem várt következményei. Szakértők szerint ugyanis akadályozhatja a vas felszívódását, ami vashiány esetén akár hajhulláshoz is vezethet.

Szóval hajszál híján olyan, mint a kávé. De ott van a hajszál.

 

