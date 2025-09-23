Mozgás: lábbal szavazni az egészségre!

Egészségnap Jászberényben, csónaktúrák a Tisza-tavon, Sereglés Jászapátin, bicogás Tiszasülyig, fényfutás Szolnokon. Csak néhány olyan dinamikus program, melyek hétvégén mozgatták meg azokat, akik az aktív élet alatt nem csupán a passzív szórakozást, hanem a serkentő mozgást is értik.

A mozgás az egészségmegőrzés legfőbb eleme. A hétvégi Bicogó Maraton kortalan futómezőnye

Fotó: Kiss János

A mozgás előnyeit már sok szakember és laikus is kivesézte már, és még a pesszimista emberekből is kevés olyan akad, aki a hátrányait sorolva fogta volna meg a témát. A rendszeres testmozgás nem csupán azoknak hasznos, akik mindennapos ülőmunkát végeznek, vagy szeretnek televízió előtt, moziban és színházban kikapcsolódni. A futás, úszás, kerékpározás kombóból bármely alkalmas azon ízület- és izomcsoportok regenerálódására, melyek állandó árokásással, szalag melletti munkával, teherhordással fáradnak, deformálódnak.

Mozgás nélkül nincs élet!

Ma már azt is épp elegen tudják, hogy a mozgás nem csak a testet tartja karban. A kardiovaszkuláris edzés, amely igénybe veszi a szívet, a tüdőt és az érrendszert zsírt égetve és kalóriát fogyasztva hozzájárul a súlycsökkenéshez, erősíti a szívet, növeli a tüdő kapacitását, csökkenti a szívinfarktus, a magas koleszterin, a magas vérnyomás és a diabétesz kockázatát, elősegíti a jobb alvást, jobb közérzetet biztosít, csökkenti a stresszt, nem utolsósorban jobbá teszi a szexuális életet, mindezeken túl mást is tud. A „kardió”-mozgás az agyat stimulálva acélozza a szellemi képességet, mindemellett tréningezi a lelket, ezért a leghatékonyabb mentális gyógymód.

Mozgás kerékpárral... A Bicogó Maratonon biciklizni és kocogni is lehet...

Fotó: Kiss János